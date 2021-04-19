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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 21:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Lig'de Beşiktaş'ın maç tarihleri değişti

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Son dakika: Süper Lig'de Beşiktaş'ın maç tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşın Süper Ligin 37 ve 38'inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.

Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

Son dakika: Süper Ligde Beşiktaşın maç tarihleri değişti

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