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Son dakika: Süper Lig'de Beşiktaş'ın maç tarihleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşın Süper Ligin 37 ve 38'inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.
Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.
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