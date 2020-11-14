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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 5 yeni koronavirüs vakası daha çıktı!
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Haber Giriş: 14.11.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 5 yeni koronavirüs vakası daha çıktı!

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Son Dakika | Süper Lig'de 5 yeni koronavirüs vakası daha çıktı!
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kulüpte 5 yeni koronavirüs vakası çıktığını açıkladı.

Konyaspor, iki futbolcu ve üç personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada "İki futbolcumuz ve 3 personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır." sözleri kullanıldı.

Son Dakika | Süper Ligde 5 yeni koronavirüs vakası daha çıktı

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