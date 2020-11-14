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Son Dakika | Süper Lig'de 5 yeni koronavirüs vakası daha çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kulüpte 5 yeni koronavirüs vakası çıktığını açıkladı.
Konyaspor, iki futbolcu ve üç personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada "İki futbolcumuz ve 3 personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır." sözleri kullanıldı.
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