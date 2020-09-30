Son Dakika | Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF Süper Lig'de dördüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Karagümrük maçında Yaşar Kemal Uğurlu görevlendirildi. Mete Kalkavan Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesine atanırken Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Genelde perşembe günü açıklanan hakem listesinin bir gün geriye çekilmesi dikkat çekti.
İşte program;
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