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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Son Dakika | Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF Süper Lig'de dördüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Karagümrük maçında Yaşar Kemal Uğurlu görevlendirildi. Mete Kalkavan Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesine atanırken Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Genelde perşembe günü açıklanan hakem listesinin bir gün geriye çekilmesi dikkat çekti.

İşte program;

Son Dakika | Süper Ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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