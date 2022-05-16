Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı! Fenerbahçe ve Konyaspor'un ikincilik yarışı...

#Süper Lig#Fenerbahçe#Konyaspor
Son dakika: Süper Ligde 38. hafta programı açıklandı Fenerbahçe ve Konyasporun ikincilik yarışı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 38. hafta maç programını açıkladı. Lig ikinciliğini yakından ilgilendiren Beşiktaş - Konyaspor ve Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçları aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38. ve son haftasının programını açıkladı.

38. hafta programı şu şekilde:

20 Mayıs Cuma

20:00 Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Süper Ligde ikincilik hesabı alev aldı Şampiyonlar Ligi biletini kim alacak Fenerbahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası...Son Dakika: Süper Lig'de ikincilik hesabı alev aldı! Şampiyonlar Ligi biletini kim alacak? Fenerbahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası...Haberi görüntüle

21 Mayıs Cumartesi

16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Sivasspor - Kayserispor
19:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16:00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
16:00 Başakşehir - Trabzonspor
19:00 Hatayspor - Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe

Son dakika: Süper Ligde 38. hafta programı açıklandı Fenerbahçe ve Konyasporun ikincilik yarışı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske