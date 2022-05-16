Son dakika: Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı! Fenerbahçe ve Konyaspor'un ikincilik yarışı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38. ve son haftasının programını açıkladı.
38. hafta programı şu şekilde:
20 Mayıs Cuma
20:00 Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Sivasspor - Kayserispor
19:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16:00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
16:00 Başakşehir - Trabzonspor
19:00 Hatayspor - Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe