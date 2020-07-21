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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı
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Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı

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Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı
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Süper Lig'de 34. ve son hafta programı açıklandı. Şampiyon Başakşehir, pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. ve son hafta maçları 24, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Haftanın programı şöyle:

24 Temmuz Cuma
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi
21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

Son Dakika | Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı

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