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GeriFutbol Son Dakika: Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı!

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Son Dakika: Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler TFF'nin resmi internet sitesinde açıklandı.

10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

Son Dakika: Süper Ligde 34. hafta hakemleri açıklandı

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