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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı
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Futbol
Haber Giriş: 21.07.2020 - 18:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

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Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı
Mesela talimatlarımız; “Bir kulüp, bir sezonda 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan bir teknik adamın sözleşmesini tek taraflı feshedebilir” der. Der ama bu, o teknik adamın meslek hayatını devam ettirmesine bir engel değildir. Keza yine talimatlarımız; “Bir kulüp, bir sezonda 6 ay ceza alan bir futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshedebilir” der. Der ama bu da o futbolcunun meslek hayatını devam ettirmesi için bir engel değildir. Ama aynı talimat, “Bir hakemin 3 ay ceza alması hakemliğini bitirmek için yeterlidir” diyor. Dedik ya, üvey evlat olunca durum farklı oluyor diye!
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Süper Lig 2019-20 sezonunun son haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

Son Dakika | Süper Ligde 34. hafta hakemleri açıklandı

Son Dakika | Süper Ligde 34. hafta hakemleri açıklandı

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