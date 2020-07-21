Son Dakika | Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

Mesela talimatlarımız; “Bir kulüp, bir sezonda 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan bir teknik adamın sözleşmesini tek taraflı feshedebilir” der. Der ama bu, o teknik adamın meslek hayatını devam ettirmesine bir engel değildir. Keza yine talimatlarımız; “Bir kulüp, bir sezonda 6 ay ceza alan bir futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshedebilir” der. Der ama bu da o futbolcunun meslek hayatını devam ettirmesi için bir engel değildir. Ama aynı talimat, “Bir hakemin 3 ay ceza alması hakemliğini bitirmek için yeterlidir” diyor. Dedik ya, üvey evlat olunca durum farklı oluyor diye!

Süper Lig 2019-20 sezonunun son haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:



24 Temmuz Cuma:



21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa



25 Temmuz Cumartesi:



21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Ali Şansalan

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya



26 Temmuz Pazar:



17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False