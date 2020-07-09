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Son Dakika | Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı! Şampiyonluk virajı...
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. hafta maçları 7, 8 ve 9 Temmuz'da, 32. hafta müsabakaları 11, 12 ve 13 Temmuz'da, TFF 1. Lig 33. hafta karşılaşmaları ise 11 ve 12 Temmuz'da oynanacak. İşte program ve hakemler...
Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Program şöyle;
G.Saray - A.Gücü | Atilla Karaoğlan
F.Bahçe - Sivas | Abdulkadir Bitigen
Antalya - Alanya | Halis Özkahya
Y.Malatya - Beşiktaş | Fırat Aydınus
Konya - Başakşehir | Cüneyt Çakır
Denizli - Trabzon | Y.Kemal Uğurlu
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