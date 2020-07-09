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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı! Şampiyonluk virajı...
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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı! Şampiyonluk virajı...

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Son Dakika | Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı! Şampiyonluk virajı...
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. hafta maçları 7, 8 ve 9 Temmuz'da, 32. hafta müsabakaları 11, 12 ve 13 Temmuz'da, TFF 1. Lig 33. hafta karşılaşmaları ise 11 ve 12 Temmuz'da oynanacak. İşte program ve hakemler...

Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Program şöyle;

G.Saray - A.Gücü | Atilla Karaoğlan
F.Bahçe - Sivas | Abdulkadir Bitigen
Antalya - Alanya | Halis Özkahya
Y.Malatya - Beşiktaş | Fırat Aydınus
Konya - Başakşehir | Cüneyt Çakır
Denizli - Trabzon | Y.Kemal Uğurlu

Süper Lig iyice karıştı Puan durumu ve fikstüre göre...
Süper Lig iyice karıştı! Puan durumu ve fikstüre göre...



Son Dakika | Süper Ligde 32. haftanın hakemleri açıklandı Şampiyonluk virajı...

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