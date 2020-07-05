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Son Dakika | Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy yönetecek
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy, Başakşehir - Denizlispor maçını ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
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