Son Dakika: Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
3 Mart Çarşamba:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk