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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler

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Son Dakika | Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi
21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

Son Dakika | Süper Ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler

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