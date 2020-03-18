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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!

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Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Son Dakika | Süper Ligde 27. haftanın hakemleri belli oldu

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