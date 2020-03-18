Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle