Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak.
Haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:
Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
Sivasspor - Denizlispor: Abdülkadir Bitigen
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