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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak.

Haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:

Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

Sivasspor - Denizlispor: Abdülkadir Bitigen

Son Dakika | Süper Ligde 27. haftanın hakemleri açıklandı

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