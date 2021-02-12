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GeriFutbol Son Dakika: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu!

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Son Dakika: Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. haftada oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

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15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Son Dakika: Süper Ligde 25. haftanın hakemleri belli oldu

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