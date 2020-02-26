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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk geri döndü...
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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk geri döndü...

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Son Dakika | Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk geri döndü...
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Alanyaspor maçında çok tartışılan Ümit Öztürk, iki haftalık aranın ardından Başkent'teki maça atandı.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e 2 haftalık aradan sonra maç verildi. Öztürk, Ankaragücü - Sivasspor maçına atandı. Derbi hakemi Halil Umut Meler'e ise görev verilmedi. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin hakemi Fırat Aydınus, Konyaspor - Kasımpaşa maçının VAR Hakemi olarak görevlendirildi.

İşte Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler.

Son Dakika | Süper Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı Ümit Öztürk geri döndü...

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