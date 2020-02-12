Son Dakika | Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.

Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e de bu hafta herhangi bir maçta görev verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler