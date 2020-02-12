Son Dakika | Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.
MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.
Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e de bu hafta herhangi bir maçta görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle