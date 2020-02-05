Son Dakika | Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Şampiyonluk yarışındaolan takımların maçlarına görev yapacak isimler belirlendi. Öte yandan MHK, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık ve Galatasaray-Kayserispor maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta görev vermedi.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelede Alper Ulusoy'a görev verilirken Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk görevlendirildi.
Sivasspor-Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya olarak belirlendi. Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinde ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
Öte yandan MHK, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık ve Galatasaray-Kayserispor maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.
7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
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