Son Dakika | Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Buna göre Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelede Alper Ulusoy'a görev verilirken Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk görevlendirildi.



Sivasspor-Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya olarak belirlendi. Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinde ise Mete Kalkavan düdük çalacak.



Öte yandan MHK, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık ve Galatasaray-Kayserispor maçını yöneten Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır





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