Son Dakika | Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya



10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık



11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

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