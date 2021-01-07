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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

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Son Dakika | Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

 

Son Dakika | Süper Ligde 18. haftanın hakemleri belli oldu

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