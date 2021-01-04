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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!

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Son Dakika | Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

Son Dakika | Süper Ligde 17. haftanın hakemleri belli oldu

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