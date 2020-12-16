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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

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Son Dakika | Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

Son Dakika | Süper Ligde 13. haftanın hakemleri açıklandı

 

Son Dakika | Süper Ligde 13. haftanın hakemleri açıklandı

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