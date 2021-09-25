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Son dakika: Süper Lig'de 1.5 yılda 101 forvet transfer edildi

#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş
Son dakika: Süper Ligde 1.5 yılda 101 forvet transfer edildi

2020-21’de 62, bu yaz ise 39 golcü oyuncu aldık. Takımların neredeyse tamamının tek santrforlu düzende oynadığı Süper Lig kulüpleri son 1.5 yılda tam 101 golcü transfer ederek ilginç bir istatistiğe imza attı.

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Futbolda 2021-22 yaz transfer sezonu sonucunda oluşan rakamlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanılan yüzlerce milyon liralık kayba rağmen kulüplerimizin transferde hız kesmediğini ortaya koydu. Olayın üzücü tarafı; Türk futbolunu her açıdan Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin gerisine düşüren strateji hatalarının aynı şekilde devam ediyor olması. Yanlışların ve doğruların neler olduğu hemen herkes tarafından biliniyor ama hiçbir şey değişmiyor. İsmail Şayan’ın Twitter’dan yayınladığı verilerin ışığında 2021-22 sezonu yaz transfer döneminin dikkat çeken rakamları şöyle:

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BU NE YAMAN ÇELİŞKİ 

Süper Lig’deki 20 takım geçen yıl 96 forvet alırken, bunların 45’i santrfordu. Devre arasında 17 santrfor daha getirildi ve toplamda 62’ye ulaşıldı. Yani kulüp başına ortalama 3 santrfor transfer edildi. Bu yaz alınan 39 santforla birlikte son 1.5 yılda transfer edilen golcülerin sayısı 101’e çıktı (kulüp başına 5 santrfor). Bu arada belirtelim; Süper Lig kulüplerinin neredeyse tamamı tek santrfor oynuyor!

7 VE DAHA AZ SAYIDA TRANSFER YAPAN TEK KULÜBÜMÜZ SİVASSPOR

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Ligimizde 7 ve daha az futbolcu transferi gerçekleştiren sadece bir kulüp var (Demir Grup Sivaspor). Bu da 20 takımlı Süper Lig’in yüzde 5’ine tekabül ediyor. İngiltere’de bu oran yüzde 85. Başka bir deyişle dünyanın en çok gelir elde eden futbol organizasyonu olan Premier Lig’deki kulüplerin sadece yüzde 15’i bizimkiler kadar fazla sayıda transfer yaptı.

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SÜPER LİG’DEKİ 20 TAKIMIN 15’İ EN AZ 11 OYUNCU ALDI

Bu yaz 11 ve daha üstü transfer yapan takım sayısı, Süper Lig’de 15. Araştırmaya konu olan Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Rusya ve Hollanda ligleri içinde tahmin edileceği üzere açık ara birinciyiz. İngiltere, Rusya ve Fransa’da sadece 2’şer kulüp 11 ve üzerinde futbolcuyla anlaştı.

YAŞLI FUTBOLCULARDAN VAZGEÇEMİYORUZ

Kulüplerimiz yaşlı futbolculardan bir türlü vazgeçemiyor. Süper Lig ekiplerinin bu yaz yurt içi ve dışından kadrosuna kattığı oyuncuların 50’si 30 yaş ve üstü isimlerden oluşuyor. Bu kategoride en yakın rakiplerimiz 28’er futbolcuyla İspanya ve İtalya ligleri. Hollanda ve Almanya ekipleri 30 yaş ve üstü sadece 12’şer oyuncuyla anlaşma yaptı.

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YABANCILARIN YÜZDE 10’U 30 YAŞ VE ÜSTÜ

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Bu yaz yurt dışından Süper Lig’e transfer edilen futbolcuların 26’sı, 30 yaş ve üstü isimlerden oluşuyor. Bu da tüm transferlerin yüzde 10’una tekabül ediyor. İtalyanlar, bu yaş grubundan sadece 3 isim alırken, Almanya ve Rusya’da bu rakam 4.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş