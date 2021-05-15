Son Dakika: Süper Lig şampiyonunun kasasına girecek para! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

Spor Arena - Süper Lig’de mutlu sona ulaşacak takım, Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazanması ya da Chelsea’nin mutlu sona ulaşıp Premier Lig’i de ilk 4’te bitirmesi halinde gelecek sezon doğrudan Devler Ligi gruplarına kalacak. Süper Lig şampiyonu bu durumda UEFA’dan ‘ayak bastı’ parası olarak 20 milyon Euro (205 milyon TL) alacak, ayrıca grupta alacağı puanlara göre toplamda 40 milyon Euro (410 milyon TL) gelir elde edebilir.

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Mutlu sona ulaşma ihtimali olan 3 büyükler arasında en fazla parayı Galatasaray kazanacak. Sarı kırmızılı takım ‘ayak bastı parası’ndan 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından 50 milyon, performans priminden ise 80 milyon alacak ve toplam geliri 265 milyon lirayı bulacak. 15 şampiyonluğu olan siyah beyazlılar 63 milyon, 19 şampiyonluğu olan sarı lacivertliler ise 80 milyon lira alacak. Şampiyonluk durumunda Beşiktaş yaklaşık 230, F.Bahçe ise 245 milyon liralık gelirin sahibi olacak. UEFA ve TFF’den gelecek paralarla şampiyon, 600 milyon liranın üstünde gelire kavuşacak.

Süper Lig’de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4’ü TFF’ye, yüzde 14’ü alt liglere dağıtılıyor.





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