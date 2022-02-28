Son Dakika: Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilecek mi? UEFA ve FIFA'nın men kararı sonrası netleşti...

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan ve 5 gündür devam eden savaşta saldırılar ve bombardımanlar hız kesmeden devam ederken, savaşın Avrupa futboluna etkisi de tartışılmaya devam ediyor.

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Alınan bu kararın ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların durumu da değişti.

TRABZONSPOR TARAFTARI MERAKLA BEKLİYORDU

Özellikle Trabzonspor taraftarı, Rus takımlarının ihracı sonrası şampiyon olmaları halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidip gidemeyeceklerini daha çok merak etmeye başlamıştı.

TÜRKİYE 13. SIRADA

UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesine 2 takım katılırken şampiyon takım 3. ön eleme, ikinci sıradaki takım ise 2. ön eleme turundan başlayarak mücadele edecek. UEFA'nın men kararı sonrası Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilecek mi?

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İşte merak edilen sorunun yanıtı;

Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için sadece Rusya'nın Avrupa kupalarından men edilmesi yeterli değil. Savaşın bir diğer tarafı Ukrayna takımlarının da Rus takımlarıyla birlikte Avrupa'dan men edilmesi gerekiyor.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN MEN EDİLMESİ YETERLİ DEĞİL

Rusya ve Ukrayna'nın aynı anda Avrupa'dan men edilmesi halinde Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 13.'lükten 11.'liğe yükselecek. Ancak bu durum da tek başına yeterli olmuyor.

ŞAMPİYON KENDİ LİGİNDEN DE VİZE ALMALI

İki ülkenin Avrupa'dan men edilmesinin yanı sıra, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi ligini, Şampiyonlar Ligi bileti alacağı bir sıralamada bitirmesi de gerekmekte. Bu şartlar sağlandığında 11. sıraya yükselecek olan Türkiye'nin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde edecek.

SADECE RUSYA İHRAÇ EDİLİNCE...

UEFA sadece Rusya takımlarını Avrupa'dan men ettiği için, Türkiye sıralamada 12.'liğe yükselecek ve lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde edemeyecek.

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TRABZONSPOR'UN UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ

UEFA ve FIFA'nın aldığı men kararının ardından Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma umutları suya düşmüş oldu...

UEFA AVRUPA LİGİ ETKİ ETMİYOR

Direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alacak olan UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun kendi ligindeki durumu ise Türk takımlarını değil, sıralamada 5. sırada yer alan Fransa'yı ilgilendirmekte.