Son dakika! Süper Lig Puan Durumu - Şampiyon averaj farkıyla Beşiktaş oldu
Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen final gecesi geldi çattı. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan takım belli oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları başladı. Birbirinden kritik maçların skorlarını ve oluşan puan durumunu canlı şekilde haberimizden takip edebilirsiniz.
Spor Arena - Tam 42 hafta süren 2020-21 sezonuna efsanevi bir finalle nokta kondu. Beşiktaş, averaj farkıyla sezonu Galatasaray'ın önünde tamamlayıp şampiyonluğunu ilan etti.
SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞININ PUAN DURUMU
1) Beşiktaş - 84 puan (+45)
2) Galatasaray - 84 puan (+43)
3) Fenerbahçe - 82 puan (+31)
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLDU?
Beşiktaş, ligin son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Siyah-beyazlılar, sezonu 84 puan ve +45 averajla tamamladı. Rakibi Galatasaray kazanmasına karşın averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.
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