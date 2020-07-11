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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs testi negatif çıktı!
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Haber Giriş: 11.07.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs testi negatif çıktı!

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Son Dakika | Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs testi negatif çıktı!
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Test sonucu pozitif çıktığı için Fenerbahçe - Sivasspor maçından alınan Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen’in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14  günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu

Son Dakika | Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigenin koronavirüs testi negatif çıktı

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