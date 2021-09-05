Son Dakika: Süper Lig ekibinde iki adaydan biri Emre Belözoğlu! Tek sorun ise...

Süper Lig’de teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ilk 3 maç sonrası ayıran Göztepe, gündemine aldığı Çağdaş Atan’la da anlaşamadı. Geçen hafta içinde Tayfun Korkut’la masaya oturup son anda imza atmadan masadan kalkan Göz-Göz, Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılan 41 yaşındaki Atan’la da orta yolu bulamadı.

Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu’nu gündemine aldı.

Geçen sezonun son haftalarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Türk futbolunun en önemli eski yıldızlarından Emre Belözoğlu’nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi.

Daha önce Galatasaray’la 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçen sezon Kayserispor’da görev aldı. Süper Lig’de yıllardır tercihini yerli teknik adamlardan yana kullanan Başkan Mehmet Sepil’in ilk kez yabancı bir teknik direktörü gündeme alabileceği de öğrenildi.

GÜNDEME İLK BAŞAKŞEHİR GELMİŞTİ

Süper Lig'e 3'te 0 ile başlayan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın koltuğunun sallandığı Medipol Başakşehir'de gündeme ilk olarak Emre Belözoğlu gelmişti.

Taraftarlar, sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi yönünde çok sayıda paylaşımlar yapmıştı.

Ayrıca Başakşehir'in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler Derneği'nin Başakşehir Stadı önüne astığı pankartla eski kaptanlarını göreve çağırarak "Sana da, hırsına da ihtiyacımız var" mesajını paylaşmıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Emre Belözoğlu'nun da görüşme yapmaya hazırlandığı yönünde iddialar da ortaya çıkmıştı ancak konuyla ilgili bir gelişme olmamıştı.

SARRI'NIN EKİBİNE KATILACAK İDDİALARI

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Sarri'nin yönettiği Lazio'da görev alacağı iddia edilmiş ancak sonrasında resmi gelişmeler yaşanmamıştı.

BURSASPOR'U REDDETTİ

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2.Başkanı Emin Adanur, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN EMRE BELÖZOĞLU İTİRAFI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası göreve getirilen Vincenzo Montella'yla ilgili konuşmuş ve Emre Belözoğlu itirafında bulunmuştu.

Murat Sancak, "Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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