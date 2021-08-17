Son Dakika: Süper Lig ekibi Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Altay’a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı.

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman’ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.



Hikmet Karaman’ın Kayseri’ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.

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