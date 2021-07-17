Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Medhi Benatia hamlesi

Geçen sezonun başında Süper Lig'e yükselen, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fatih Karagümrük, son olarak Katar ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Mehdi Benatia'ya sözleşme teklif etti.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; serbest oyuncu statüsünde bulunan 34 yaşındaki stopere Karagümrük'ten 2 yıllık sözleşme teklifi geldi.

Roma, Bayern Münih, Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Benatia ile henüz anlaşma sağlanamazken oyuncunun yıllık 2 milyon avro talep ettiği belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün 1 milyon avro teklif ettiği öğrenilirken görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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