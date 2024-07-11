×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Süper Kupa maçının tarihi ve stadı açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Galatasaray#Beşiktaş
Son dakika: Süper Kupa maçının tarihi ve stadı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 19:29

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği 2024 Turkcell Süper Kupa maçı, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gözden Kaçmasın2024/2025 sezonu Süper Lig fikstür çekimi yapıldı Derbi haftaları belli oldu...2024/2025 sezonu Süper Lig fikstür çekimi yapıldı! Derbi haftaları belli oldu...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa#Galatasaray#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!