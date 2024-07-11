Son dakika: Süper Kupa maçının tarihi ve stadı açıklandı

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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği 2024 Turkcell Süper Kupa maçı, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.