Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta iki pozitif vaka!

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

5 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı üst solunum yolu bulguları göstermeleri sebebiyle Süper Kupa maçının kadrosundan çıkarılmıştı.