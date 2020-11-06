Son dakika | Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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