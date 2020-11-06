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GeriFutbol Son dakika | Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı!

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Son dakika | Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | Sumudicanın ailesi koronavirüse yakalandı

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