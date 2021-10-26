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Son Dakika: Süleyman Hurma açıkladı: Francesco Farioli ile anlaştık

#Farioli#Fatih Karagümrük#Süleyman Hurma
Son Dakika: Süleyman Hurma açıkladı: Francesco Farioli ile anlaştık

Newcastle United'ın da gündeminde olduğu ifade edilen Francesco Farioli Fatih Karagümrük'le 2024 yılına kadar anlaşma sağladı. Süleyman Hurma, "Francesco Farioli ile Haziran 2024'e kadar anlaştık. Farioli'nin mevcut sözleşmesini 1 yıl uzatacağız. Henüz imzalar atılmadı fakat anlaşma sağladık." dedi.

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli hakkında gelişme yaşandı. Fatih Karagümrük sözleşmesi Haziran 2023'te sonra eren Farioli ile Haziran 2024'e kadar anlaşma sağladı ve İtalyan hocanın mevcut sözleşmesini 1 yıl uzattı.

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Ajansspor'a konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Francesco Farioli ile Haziran 2024'e kadar anlaştık. Farioli'nin mevcut sözleşmesini 1 yıl uzatacağız. Henüz imzalar atılmadı fakat anlaşma sağladık." dedi.

Karagümrük'te 1.70 puan ortalamasını tutturdu

Margine Coperta, Fortis Juventus, Lucchese, ASPIRE Academy, Benevento ve Sassuolo takımlarında kaleci antrenörü olarak görev alan 32 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Fatih Karagümrük'te Mart 2020'de teknik direktörlük görevine başlayan Francesco Farioli, İstanbul temsilcisinde 20 maçta; 9 galibiyet, 7 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti ve 1.70 puan ortalamasını tutturdu.

Newcastle United'la ismi anılıyor

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The Athletic'te Newcastle United'ın hoca adaylarıyla ilgili hazırlanana dosyada Karagümrük Teknik Direktörü Farioli'nin de ismi bulunuyor. Genç teknik adamın oynattığı futbolla ilgili bilgiler yer alırken; Süper Lig'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Farioli'nin Karagümrük'ün başına geçişiyle oyun felsefesini sahaya yansıttığı vurgulanıyor. Ayrıca yazıda 32 yaşındaki Farioli'nin lider Trabzonspor'un 6 puan gerisinde yer aldığı ve İstanbul'un semt takımına modern bir kimlik kazandırdığı ifade edildi.

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Haberle ilgili daha fazlası:
#Farioli#Fatih Karagümrük#Süleyman Hurma

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