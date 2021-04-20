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Haber Giriş: 20.04.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Süleyman Atlı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Son dakika: Süleyman Atlı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov’u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay’ı (3-1) yenerek finale çıktı. 26 yaşındaki güreşçimiz, bugün akşam seansında Rus sporcu Nachyn Mongush ile karşı karşıya geldi. Süleyman Atlı, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Süleyman Atlı’yı kutladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcumuz Süleyman Atlı’yı yürekten tebrik ediyorum" ifadesine yer verdi.

Son dakika: Süleyman Atlı Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı

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