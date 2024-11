Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının yanı sıra özel hayatındaki problemlerle de uğraşıyor. Yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılık aşamasında olan Arjantinli yıldız için bomba etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi.

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını açıklamıştı.

VEDA MESAJINI PAYLAŞTI

Hatta Nara, Icardi'nin kendisine attığı veda mesajını da Instagram hikayesinde paylaşmıştı. Arjantinli yıldızın mesajında, "...Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım." ifadeleri yer alıyordu.

Bu durum sonrasında Mauro Icardi'den herhangi bir açıklama gelmezken, İspanyol basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

AS'ın haberine göre Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattı.

Haberin devamında Mauro Icardi'nin kızlarını görmek için Arjantin'e gittiği ifade edildi. Icardi'nin ziyaretini geç saatte düzenlediği ve o esnada Wanda Nara ile çocuklarının uyuduğu belirtilen haberde ikili arasındaki tartışmaya da yer verildi.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye evi terk etmesini söylediği ve aralarındaki konuşmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi.

Tartışmanın alevlenmesinin ardından Mauro Icardi'nin eşyalarını alarak evden hızla çıktığı yazıldı.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Wanda Nara'nın da bu durum sonrasında Icardi hakkında şikayet oluşturduğu ve yıldız futbolcunun 15 Kasım'da Buenos Aires'te mahkemeye çıkacağı ifade edildi.

GÖZALTI İDDİASI

Öte yandan Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi ancak taraflardan ve Arjantin polisinden herhangi bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, çıkan iddiaların ardından açıklama yaptı

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

SEZONU KAPATMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçının sonlarında dizinden sakatlanarak kenara gelmişti. Dün sabah kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi’nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullandılmıştı. Yıldız golcü, bu sakatlığıyla sezonu kapattmıştı.