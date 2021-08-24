Son Dakika: Stefano Denswil resmen Trabzonspor'da! Gece yarısı şehre geldi...

Süper Lig'e 2 galibiyetle başlayan Trabzonspor transferde de durmak bilmiyor. Bordo mavililer Bologna'dan Stefano Denswil ile anlaşma sağladı. Oyuncu gece yarısı şehre geldi.



Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil’i Trabzon’a getirdi.

'MERHABA ARKADAŞLAR'

Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, “Merhaba arkadaşlar” diye seslendi. Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzonspor armasını öptü.

Savunma oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçerek bordo mavililer ile resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.