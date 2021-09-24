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Son Dakika: Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu! Kenan Koçak iddiası...

#Stefan Kuntz#Milli Takım#Futbol
Son Dakika: Stefan Kuntzun Türk yardımcısı belli oldu Kenan Koçak iddiası...

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Türk yardımcısının Kenan Koçak olduğu öne sürüldü. 40 yaşındaki teknik adamla 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

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A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Stefan Kuntz'un Türk yardımcısının kim olacağı sorusu cevabını buldu.

Sabah'ın haberine göre; A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı Kenan Koçak oldu. Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, Haziran ayından bu yana boşta olan Kenan Koçak, Kuntz'un yardımcılığına getirildi.

40 yaşındaki teknik adamla 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. En son Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak 5 Ocak 1981, Kayseri'de doğdu. 2000-01 yılında SV Waldhof ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2001-02 sezonunda üçüncü ligdeki SV Waldhof II takımı ile kariyerinin ilk maçına FC 08 Villingen karşısında çıktı. Ancak A takımda kadroya giremeyen futbolcu devre arasında Avusturya ikinci lig ekibi DSV Leoben'e transfer oldu.

2002'de Mannheim'a geri dönen futbolcu sezona ikinci takımda başlasa da sezon sonunda 2. Bundesliga'da oynayan A takıma çıktı. 4 Nisan 2003'te 1. FC Köln ile oynadıkları maçta ilk kez Mannheim forması giydi ve sezonda 8 maça çıktı.

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2003-04 sezonunda tekrar Avusturya'ya giden futbolcu bu sefer Bundesliga ekibi olan Red Bull Salzburg'a transfer oldu. Ligde sadece iki kez forma giyen futbolcu, kulübün ikinci takımıyla da beş maça çıktı. Devre arasında Mannheim'a geri dönen futbolcu yedi maça çıkıp bir de gol kaydetti.

Daha sonraki yıllarda SSV Reutlingen, ASV Durlach, 1.FC Pforzheim gibi takımlarda oynadıktan sonra 2006-07 sezonunun ikinci yarısında üçüncü ligdeki SV Waldhof'a geri döndü. Sezonun sonlarına doğru kadroya giren futbolcu, sezon sonunda geçirdiği sakatlık nedeniyle futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2008-09 sezonda SV Waldhof'un antrenörlerinden biri oldu. Bir sezon sonra yerel takımlardan FC Türkspor Mannheim'ı yöneterek ilk kez antrenörlük yapan Koçak, bir sonraki sezon ise şehrin en büyük ikinci takımı VfR Mannheim'ın başına geçti. Orada geçirdiği iki sezonda beşinci ligi ikinci ve üçüncü olarak tamamlayarak başarılı oldu. 2013-14 sezonunda SV Waldhof'a bu sefer teknik direktör olarak döndü.

Waldhof'te geçirdiği iki sezon sonrasında 2015-16 sezonu sırasında Hennef şehrindeki Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı. Aynı sezon, Koçak'ın çalıştırdığı SV Waldhof dördüncü lig olan Regionalliga Südwest'i şampiyon bitirdi. Sezon sonunda 3. Lig'e yükselme maçlarında Regionalliga West şampiyonu Sportfreunde Lotte ile oynadılar ancak Koçak'ın takımı kendi seyircisinin önünde 2-0 kaybederek bir üst lige çıkamadı.

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3 Temmuz 2016'da Koçak, 2. Bundesliga ekibi SV Sandhausen'ın hocası olarak basına tanıtıldı ve 1. FC Nürnberg'in başına geçen Alois Schwartz'ın yerine geçti.

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#Stefan Kuntz#Milli Takım#Futbol