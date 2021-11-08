Son Dakika: Stefan Kuntz'dan Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Ozan Tufan açıklaması!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağımız mücadeleler öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, kadroya alınmayan oyuncuların durumuna değindi ve Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Sinan Bolat kararlarının perde arkasını anlattı.

Stefan Kuntz ayrıca milli takım tercihi büyük merak konusu haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk etapta bizim konsantrasyonumuz Cebelitarık maçına olacak. Öncelikle bu karşılaşmadan istediğimizi almak istiyoruz. Bu karşılaşmayı geride bıraktıktan sonra aynısını Karadağ maçında da yapacağız. Çok fazla geçmişe gitmek istemiyorum. Kendimce analiz yapmak istiyorum. Bunların sonucunda çıkarttığım şu: Özgüven en üst noktada değilmiş aynı zamanda mental güç de yüksek değilmiş."

"Burada özgüven hususu çok önemli. Eğer özgüven sıkıntısı yaşıyorsanız, takım arkadaşlarınızdan destek alırsınız. Takım ruhu üzerine çok çalıştık bu konu özelinde. Letonya maçında bu çalışmalarımızın sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Letonya maçındaki o galibiyetin üzerine bir şeyler inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Letonya maçında aldığımız 3 puanın sıradan bir 3 puandan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum."

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"İlk öncelikle Cebelitarık maçını kazanmalıyız. İkincisi ne kadar gol atabiliyorsak, onu atmalıyız. Atacağımız her gol rakiplerin üstünde baskı oluşturacaktır. Bu doğrultuda ilerleyip düşüneceğiz"

"Ekibimiz şekillenmeye devam ediyor. Tuğberk hoca bizimle bir işbirliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini 2 maç için ağırlıyoruz. Bahsettiğim gibi 2 maçlık bir süreç."

YUSUF YAZICI NEDEN KADROYA ALINMADI?

"Bildiğiniz gibi bir önceki kadroda 26 kişi açıkladık. 3 oyuncu ilk maçta cezalıydı dolayısıyla böyle bir düşüncede bulunduk. Ama benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20 oyuncu ve 3 kaleci... Takım ruhu için bu sayının doğru olduğuna inanıyorum. Geçen açıkladığımız kadrodan şimdi olmayanlara bakarsak Serdar Aziz ve Yusuf var. Serdar'ın gözünde sakatlık vardı. Yusuf'un durumuyla ilgili hem kendisiyle hem hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden aday kadroda olmadıklarını anlayamıyorlar. Bana göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma da faydalı olacaktır. Son zamanlarda takımında çok fazla zaman alamadı. Milli arayı değerlendirip, takımındaki yerini geri kazanıp, bize mart ayındaki maçlarda katkı sağlayacağını düşünüyorum."

SİNAN BOLAT KARARI

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"İki oyuncunun durumunu farklı ele almak lazım. Sinan ile ilgili kararımızı kaleci antrenörümüzle birlikte verdik. Sinan'ın ayaklarını Uğurcan ve Altay'a göre daha iyi kullanan bir profil olarak kadroya dahil ettik. Altay'ın da sakatlığı bulunduğundan dolayı Beşiktaş'tan da Ersin'i ümit milli takımdan kadromuza aldık."

"KENAN KARAMAN'IN YAKLAŞIMINI ÇOK BEĞENDİM"

"Kenan Karaman konusuna gelelim. Kenan merkez santrfor oynayan bir oyuncumuz. Ben kendisini çok tutkulu bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Parmağı kırıldığı dönemde bize gelip milli takım için oynayıp katkı sağlamak istediğini söyledi. Kendisini bu yaklaşımından dolayı çok beğendim. Kenan her şeyini sahada verip, topun bizde kalmasını sağlayacak bir oyuncu."

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"İRFAN CAN İÇİN VITOR PEREIRA İLE GÖRÜŞTÜK"

"İrfan konusu hakkında hocası Vitor Pereira ile görüşmemiz oldu. O görüşmeler neticesinde bizim kararımız bu yönde oldu. Getafe'den Enes Ünal, Everton'dan Cenk Tosun... Kapı kimseye kapalı değil. Yeter ki iyi performans sergilesinler. Herkes mart ayı için kendisinde şans görebilir."

FERDİ KADIOĞLU'NUN MİLLİ TAKIM TERCİHİ

"Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da bir görüşme yaptık. Planlamalarımızdan bahsettim. Bundan sonra mart ayında inşallah play-off maçlarımız olacak diye kendisine anlattık. İyi bir sohbet oldu. Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Mart ayına kadar karar vermiş olacağını söylüyor."

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"HAKAN İKİNCİ PENALTIYI DA ATSA INTER KAZANABİLİRDİ"

"Hakan dünkü maçta 2. penaltıyı da atmalıydı. O zaman Inter kazanabilirdi... Biraz geri gideyim ve kendi gözlemimi söyleyeyim. Tüm Türk oyuncular ülkeleri için milli takım adına oynamaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar. Tek bir amaçları var o da Türk insanını mutlu etmek. Tabi bunun yanında oyuncularımız bu kadar büyük sevginin yanısıra gelen beklentilerden dolayı baskı altına giriyorlar. Bu baskının özellikle Türkiye dışında ülkeyi temsil eden oyuncularda daha ağır bir şekilde tezahür edebiliyor."

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"BURAK YILMAZ'I TİPİK LİDER OLARAK GÖSTEREBİLİRİZ"

"Lider oyuncu herkese lazım. Burak'ı bu anlamda tipik bir lider olarak gösterebiliriz. Başka liderlerimiz de var takımımızda. Hakan çok yüksek sesle duyurmasa da saha içinde varlığıyla, tavırlarıyla bunu hissettirir. Çağlar konuşmasıyla bunu sağlar. Genç oyuncularımızı da buna sevk etmek istiyorum aslında. Onlara da yol açmak istiyorum geleceğe hazırlamak anlamında. Kalecilerimizin de liderlik yapması çok önemli. Farklı karakterler, farklı liderler var takımımızda."

YABANCI SINIRI CEVABI

"Yabancı sınırı konusu gündeme getirilirken genç oyuncu gelişiminin hedeflendiğine inanıyorum. Konunun tüm tarafları bir tartışma içerisinde kendi argümanlarını ortaya koymalı ve tek bir ortak noktada buluşulmalı. Yalnızca yabancı kuralını değiştirerek hedefe ulaşamazsınız. Konunun uzmanları bir araya gelmeli ve ortak bir noktada buluşulmalı diye düşünüyorum. Kısa süredir buradayım ve bahsettiğiniz konuların fotoğrafını çekmek için kendi adıma erken."

"Alt ligler bizim için de önemli. Ben Almanya ümit milli takımını çalıştırırken oyuncularımın çoğu Bundesliga 2'den geliyordu. Özellikle akademisi olan kulüplere ziyaret yapmayı düşünüyorum. Maçları da izlemeyi düşünüyorum. Bunu sadece benle sınırlamayalım. Yardımcılarım da o maçları izleyebiliyor. Yardımcılarım da bu maçları izleyebilirler ama tabiki ben de takipte olacağım."

"TÜRK MİLLİ TAKIMINI KAPALI BİR KUTU GİBİ LANSE ETMENİN ANLAMI YOK"

"Oyuncularımın yaratıcı ve özgür bir Türk tarzı sergilemesinden yanayım. Türk milli takımını kapalı bir kutu gibi lanse etmenin bir anlamı yok. Siz ancak gördüğünüz, izlenim elde ettiğiniz ortamlarla ilgili doğru haber yapabilirsiniz. Olmadığınız yerlerle ilgili haberler spekülasyona dönüşebilir. O yüzden bizim buradaki düşüncemiz Türk medyasını aramızda görmek. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Tüm maçlar bittikten 1-2 gün sonra basın toplantısı yaparak geçirdiğimiz 4 eleme maçının değerlendirmesini yapmak istiyorum. Maçları kaybetsek dahi sizlerle birlikte olacağız."