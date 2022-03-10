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Son dakika: Stefan Kuntz, Barcelona-Galatasaray maçında gözlemci olacak

#Barcelona-Galatasaray#Stefan Kuntz#UEFA
Son dakika: Stefan Kuntz, Barcelona-Galatasaray maçında gözlemci olacak
Ali Naci Küçük

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın Barcelona ile bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı UEFA teknik gözlemcisi olarak takip edecek.

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A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın Barcelona ile bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı UEFA teknik gözlemcisi olarak takip edecek.

UEFA teknik gözlemcileri, karşılaşmaları izleyip takımların ve oyuncuların performanslarına ilişkin değerlendirme notları alıyorlar. Bu notlar, UEFA’nın sezon sonunda yayınladığı teknik raporlara ışık tutuyor ve Avrupa futbolundaki genel trendlerin takip edilmesini sağlıyor.

UEFA teknik gözlemci havuzunda olan bazı tanınmış isimler şöyle: Fabio Capello (İtalya), Gareth Southgate (İngiltere), Lars Lagerbäck (İsveç), David Moyes (İskoçya), Giovanni van Bronckhorst (Hollanda), Patrick Vieira (Fransa), Robbie Keane (İrlanda Cumhuriyeti), Steffen Freund (Almanya), Aitor Karanka (İspanya), Cosmin Contra (Romanya), Tim Cahill (Avustralya), Esteban Cambiasso (Arjantin)

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#Barcelona-Galatasaray#Stefan Kuntz#UEFA

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