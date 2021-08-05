Son Dakika: St. Johnstone Galatasaray'a yabancı değil! Efsane ismin yıllar önce gönderdiği mektup ortaya çıktı: "Teknik direktörünüz olmak istiyorum"

Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takım tüm hazırlıklarını tamamlarken, rakip St. Johnstone'ın üst düzey yöneticisi Peter Loudon, dedesi Peter Gavigan'ın çok uzun yıllar önce Galatasaray ile olan ilişkisini anlattı.

GALATASARAY VE ST. JOHNSTONE ARASINDAKİ İLGİNÇ BAĞLANTI! PETER GAVIGAN...

Sağ kanat oyuncusu olan Peter Gavigan, 1927-1930 yılları arasında St Johnstone’da futbol oynadı.

Emekli olduktan yıllar sonra bir gün "Sunday Post" gazetesinde bir ilan gördü. Galatasaray, takıma teknik direktör arıyordu. Hemen gazetede gördüğü ilanla alakalı bir mektup gönderdi.

Kasım 1947'de, Perth'teki evine bir mektup geldi; mektupta: "Sizinle yapılacak herhangi bir müzakereye ön hazırlık olarak, aşağıdaki ayrıntıları bize iletmenizi rica edeceğiz..." yazıyordu.

* Yaşınız

* Evli misiniz yoksa bekar mı

* Oynadığınız kulüp ve takımların adları, tüm ayrıntıları

* Koçluk yaptığınız kulüp ve takımların adları, size referans verenlerin birer kopyası

* Talep ettiğiniz maaş

Mektupta daha bir çok detaylı soru vardı ve sonu: "Cevabınızı dört gözle bekliyoruz, bunun hoş ve kalıcı ilişkilerin başlangıcı olacağını umuyoruz” diye belirtilmişti.

Gavigan kendisinden istenilen tüm soruların cevaplarını en ince ayrıntısına kadar cevaplarken sonunu da şöyle bitirdi: "Türkiye'deki 'yaşam' koşullarını bilmiyorum ancak vergi olmadan düşünürsek, ayda 1000 TL'den daha azını kabul edemeyeceğimi düşünüyorum. Elbette bu rakamı daha sonra iki taraf oturup yeniden incelemeye tabi tutmalıyız..."

Şu anda St Johnstone'da "gönüllü bir şekilde" üst düzey yönetici olarak çalışan Gavigan'ın torunu Peter Loudon bu hikayeyi yerel gazetelerden birine anlattı.

Loudon, "Sonuç olarak Türkiye'ye gidilmemiş ama annem, dedemin 'Hepimizin Türkiye'ye taşınması gerekebilir' dediğini hatırlıyorum..." dedi. "Her zaman St. Johnstone'ı destekler, ben küçük bir çocukken beni maçlara götürürdü..." diye de ekledi.

Peter Gavigan 79 yaşında, 1977 yılında vefat etti. Eğer hayatta olsaydı, mutlaka St. Johnstone kulübü tarafından "onur konuğu" olarak rövanş maçında ağırlanırdı.

İskoçya'daki futbolu yakından takip eden editörümüz Cengiz İzmitli'den St. Johnstone analizi...

ST. JOHNSTONE TEKNİK DİREKTÖRÜ CALLUM DAVIDSON, İLK SEZONUNDA 2 KUPA KAZANDI

Callum Davidson, ilk teknik direktörlük deneyiminde hem İskoçya Lig Kupası'nı hem de İskoçya Kupası'nı kazandı. Efsanesi olduğu takımla...



Kazanırken dikkat çeken, Old Firm ekipleri Celtic ve Rangers haricindeki her takıma olan taktiksel üstünlükleriydi.

Neydi bu taktiksel üstünlük?



EURO 2020 sonrası popülaritesi artan 3-5-2 ile oynatıyor takımı.



Bu diziliş sayesinde hücum yaparken orta sahanızı kalabalık tutup rakip ceza sahası içinde çok adamla yer alabiliyorken; işin savunma kısmını da fazla adamla yapabiliyorsunuz.

SÜRPRİZ GOLCÜ, SAĞ BEKTE OYNAYAN SHAUN ROONEY

Bu dizilişte beklerin önemi de malum, geçen sezon kupa yolunda/yollarında sağ kanadı emanet ettikleri Shaun Rooney sürpriz golcüydü.



İskoçya Kupası'nda finaldeki golüyle kupa geldi, İskoçya Lig Kupası'nda ise çeyrek final ve sonrasını 3 gol 1 asistle bitirdi...

ZANDER CLARK GÜNÜNDE OLURSA KALESİNDE GEÇİT VERMEYEBİLİR

Bu dizilişte kritik adamlardan biri de kalecidir.



Çok fazla pratik/ezber gerektiren bir taktik olduğu için her defo rakibi kaleciyle karşı karşıya bıraktırır ve Zender Clark bazen öyle iyi maçlar çıkardı ki, şaşırtıcıydı.

Şaşırtıcıydı çünkü geçen sezon öncesine kadar sıradan bir kaleci iken geçen sezon seviyesini bir kademe daha yukarı çekti, İskoçya Milli Takımı'na da göz kırptı.

Gol kurtarması yanında işi abartıp İskoçya Kupası çeyrek final maçında, 120+'da neredeyse gol bile atıyordu. 1-0 gerideyken son korner diye çıkıp kafayı vurdu, Chris Kane'e çarpan top ağlarla buluştu ve Clark'a asist yazıldı.



Gol maçı penaltılara götürürken, penaltılarda 2 de kurtarış yaptı. Rakip Rangers'tı...

ÜÇLÜ SAVUNMAYI İYİ EZBERLEMİŞ BİR TAKIM

Savunma üçlüsünü "Jason Kerr, Liam Gordon & Jamie McCart" oluşturuyor.



* Kerr - Kaptan

* Gordon - Sert

* McCart - Teknik



Jamie McCart: "Birlikte oynadıkça birbirimize alıştık ve zaman zaman kırılması güç maçlar çıkarttık..."

Bu taktikte bir kanadınız golü daha çok düşünürken, diğer kanadınız savunmaya daha düşkün oluyor.



Normal şartlar altında St. Johnstone'ın sol kanadında Callum Booth oynar. Geçen sene Scott Tanser da oynardı, St. Mirren'e gitti...

Booth ilk maç sakattı, Manchester United'dan kiralanan Reece Devine oynadı.



Devine'ın oynamasının Galatasaray için bir iyi, bir de kötü yönü var.



** İyi yön; Devine hücumu Rooney'dan daha çok düşünen bir oyun ortaya koydu. Hücuma çıkarken arkasını boş bıraktığı anlar oldu.

** Kötü yön; gole kadar gidebiliyor. (Booth deplasman kafilesinde yer aldı, İstanbul'a geldi.)

ORTA ALANDA TECRÜBELİ OYUNCU ÇOK AMA EN GENÇLERİ OLAN MCCANN'A DİKKAT!



Craig Bryson (34), Liam Craig (34), Murray Davidson (33), David Wotherspoon (31) gibi tecrübeli isimlerin yanında enerjisiyle dikkat çeken Ali McCann'a (21) dikkat!



Son lig maçında kazanılan penaltı ona attırıldı, kaçırdı ama denemeyi hiç bırakmaz...

Ali McCann aynı zamanda Kuzey İrlanda Milli Takımı'nın da direkt 11 oyuncularından.



İngiltere Championship ekipleri kapıda, transfer etmek için bekliyor...

Teknik direktör Callum Davidson, McCann orta alanda arı gibi çalışırken; genelde yanına bir sert (Liam Craig veya Murray Davidson), bir de teknik adam (David Wotherspoon) koyuyor.



Geçen sezonun ikinci yarısında işin teknik kısmını Rangers'tan kiraladıkları Glenn Middleton'a yaptırmışlardı.

Bu sene yeniden kiralayamadılar...

TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCE DE GELMİŞLERDİ

2012/13 sezonunda St. Johnstone, Eskişehirspor'la Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmişti.



Eskişehir'de 2-0 kazanan Eskişehirspor, deplasmanda 1-1 berabere kalıp turlamıştı...



O maçlarda sol bekte, şu an teknik direktör koltuğundaki Callum Davidson oynamıştı. 1-1 biten maçtaki golün asisti ondan gelmişti.

O maçların esame listesinde Murray Davidson & Liam Craig'le birlikte Stevie May de yer alıyordu.



May, o zaman 19 yaşında gelecek vadeden bir golcüydü, 2013/14 sezonunda 37 gol katkısı (27 gol - 10 asist) yapıp Sheffield Wednesday'e transfer oldu...

Dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği için 1.5 sezon kayıplardaydı. 2017/18'de Aberdeen ile İskoçya Premiership'e geri döndü...



2 sezon kırmızı formayı giydikten sonra 2019/20 başında St. Johnstone'la yeniden anlaştı.



Geçen sezon 17 gol katkısı (10 gol - 7 asist) yaptı...

MELAMED'İN GİDİŞİ GALATASARAY İÇİN HAYIRLI OLDU

Stevie May'in yanında, geçen sezonun ikinci bölümünde Guy Melamed gibi mükemmel bir parça daha vardı. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı.

Melamed sözleşme yenilemedi, yarım sezonda 10 gol katkısı (7 gol - 3 asist) verdi ve gitti...

Melamed'in yokluğunda May'in hücum partneri büyük olasılıkla Chris Kane olacaktır.



Son lig maçında Teknik Direktör Callum Davidson, "Hendry & O'Halloran" ile başladı, son bölümde "May & Kane" ile oynadı...

Galatasaray karşısında, Ross County maçına nazaran daha sert bir orta saha ile çıkıp; 3-5-2 yerine 3-5-1-1 gibi oynamaları şaşırtmaz.



Yani Kane "pivot forvet" başlar, May ise "gezici" oynar...