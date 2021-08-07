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Son Dakika: St. Johnstone - Galatasaray maçında kale İsmail Çipe'nin
Galatasaray’ın 12 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile İskoçya’da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera’nın yerine kaleyi İsmail Çipe koruyacak.
Spor Servisi - Muslera’nın önceki günkü maçta kırmızı kart görmesinin ardından kaleyi 21 yaşındaki Berk Balaban’a emanet eden teknik direktör Fatih Terim, rövanş için İsmail Çipe’yi tercih etti.
26 yaşındaki İsmail, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kayserispor’da 6 resmi maçta görev yaptı.
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