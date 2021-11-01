Son Dakika: Sporting maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!

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Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı.



Siyah-beyazlılarda Rosier, N'Koudou, Batshuayi, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.

Vida için yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan isimler;