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Son Dakika: Sporting Lizbon - Beşiktaş maçındaki gollerde Milos Krasic detayı!

#Beşiktaş#Sporting Lizbon#Milos Krasic
Son Dakika: Sporting Lizbon - Beşiktaş maçındaki gollerde Milos Krasic detayı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun dördüncü maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da 4-1 yenildiği rakibine deplasmanda 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, puansız son sırada kaldı. Sporting forması giyen Paulinho ve Sarabia'ın gollerindeki eski Fenerbahçeli Milos Krasic detayı çok konuşuldu.

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Temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi grubundaki dördüncü maçında Sporting Lizbon'a konuk oldu. İlk 3 maçında puan alamayan siyah-beyazlı takım, Portekiz'de de hayal kırıklığı yaşadı.

Puan ya da puanlar için sahaya çıkan Kartal, 4-0 mağlup olarak son sırada kaldı. Beşiktaş'ın evinde 4-1, deplasmanda ise 4-0 kaybettiği Sporting maçlarında bir detay ise dikkat çekti.

Beşiktaş, İstanbul'da konuk ettiği Sporting Lizbon'a 4-1 yenilirken, Portekiz ekbinin golleri; Coates (2), Sarabia ve Paulinho'dan gelmişti.

Dün Portekiz'de oynanan müsabaka ise 4-0 Sporting'in üstünlüğüyle sona erdi. Goller ise; Pedro Gonçalves, Paulinho ve Sarabia kaydetti.

Zorlu iki maçta dikkat çeken detay ise siyah-beyazlı ekibin hem içerde hem dışarda aynı 2 oyuncudan gol yemesi oldu. Lizbon'un yıldızları Sarabia ve Paulinho, Beşiktaş'a hem İstanbul'da hem de Portekiz'de gol atarak, eski Fenerbahçeli Krasic'in ardından bunu başaran ilk isimler oldular.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova ile aynı grupta yer almıştı. O dönem CSKA forması giyen Krasic, takımının 2 maçı da 2-1'lik skorlarla kazandığı müsabalalarda Beşiktaş filelerini sarsmıştı.

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Yıldız futbolcu, daha sonra ise Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

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