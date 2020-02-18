MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Sporting Lizbon - Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
GeriFutbol Son dakika | Sporting Lizbon - Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sporting Lizbon - Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Sporting Lizbon - Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor'un yardımcılıklarını İngiliz hakemler Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Son dakika | Sporting Lizbon - Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle