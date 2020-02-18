Son dakika | Sporting Lizbon - Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor'un yardımcılıklarını İngiliz hakemler Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
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