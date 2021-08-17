Son Dakika: Spor yazarları Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasını değerlendirdi! 'Uçağa almam, acilen gönderin'

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile karşılaştığı maça Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası damga vurdu. Spor yazarları ve yorumcular da oyundan çok yaşanan bu kavgaya değindi.

İşte Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasına dair yapılan yorumlar



Kanat Atkaya: Maçı kazanırsın, ligi kaybedersin

Marcao’nun takım arkadaşına saldırarak kırmızı kart görmesi, “Maç içinde olur böyle şeyler” diye üstü örtülecek, yapmacık barışma haberleriyle geçiştirilecek bir hadise değildir; bana sorarsanız bir itibar meselesidir. Taşıdığı formanın tarihinden, temsil ettiği değerlerden habersiz futbolcudan Galatasaray’a fayda gelmez vesselam. Sezonu deplasmanda net bir galibiyetle açmak elbette önemli, ancak Galatasaray bir oyun planından da önce iç huzurunu bulmak, uyumlu bir takım kimliğini kazanmak zorunda. Yoksa maçı kazanırsın ligi kaybedersin; benden söylemesi.

Erman Toroğlu: Fatih Terim; Marcao, Halil Dervişoğlu'nu dövdüğünde korursan, bunlar başına gelir.

İlker Yağcıoğlu: Ben olsam Marcao gibi bir oyuncuyu artık takımda tutmam. Avukat değilim ama kulüp bu olaydan sonrası sözleşme feshetme hakkına sahip olmalı. UEFA'ya başvursan, görüntülere onlar da şaşırır.

Levent Tüzemen: Marcao'nun Kerem'e kafa atması skandal, bu disiplinsizliğin cezası verilmeli.





Tugay Kerimoğlu: Maç oynarken, takım arkadaşıan yumruk atan pek oyuncu hatırlamıyorum. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu’nun şevki kırılmış olabilir. Sahiplenmek zorundayız, hepimiz sahiplenmeliyiz. Girersin soyunma odasına orada konuşursun. Herkesin gözü önünde, kamuoyu önünde bu yaşananların hiçbir izahı da olamaz, affı da. Burada korunması gereken kişi Kerem. Bu genç oyuncuların, bunu yaşamaması gerekiyor. Genç oyuncuların da söz hakkı var saha içinde. 'Sus' da diyebilir, konuşabilir de. Bu görüntüler, affedilir bir durum değil.

Feyyaz Uçar: Ben böyle bir şey görmedim. 25 metre deparla gelip, kafa atıyorsun, yumruk sallıyorsun. Kerem, Marcao'yu kızdıracak ne yapmış olabilir? Galatasaray büyük takım refleksi gösterecektir.



Sinan Engin: Sen ne terbiyesiz ne gaddar adamsın ya, tutuyorsun kafa atıyorsun vuruyorsun. Galatasaraylı oyunculara kızıyorum hiç birisi müdahale etmiyor. Galatasaray’ın acilen bu Marcao denen hadsiz adamla yollarını ayırması gerekiyor. Adam yumruk atıyor, kafa atıyor, saldırıyor. Fatih Hoca'nın yapacağı tek şey, Marcao’yu bu takımdan kovmak. Fatih Terim'in açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı.



Ahmet Çakar: Fatih Terim sana sesleniyorum, Marcao’yu uçağa alma! Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın! Bu gece şunu gördük; saha içi başarısı olan Fatih Terim sınıfta kaldı. Omurgasız bir duruş, karton imparator olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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