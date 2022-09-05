Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 6-14. hafta programları açıklandı! Derbi tarihleri belli oldu

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TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 9 uncu haftasında 2 ekim pazar günü saat 20.00’de Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligin 10’uncu haftasında 16 ekim pazar günü saat 20.00’de Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 13’üncü haftada ise 5 kasım cumartesi günü saat 20.00’de Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.
TFF, yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6’ncı ve 7’nci haftalarda müsabaka başlangıç saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8’inci haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığını bildirdi. Dünya Kupası arasından sonra 15’inci haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatlerinin ise tekrar değerlendirileceği ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak maçlar şöyle:
9 Eylül Cuma
20.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü
10 Eylul Cumartesi
17.00 Konyaspor - Hatayspor
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor
11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor - İstanbulspor
20.00 Kayserispor - Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş - Başakşehir
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor