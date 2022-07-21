Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti!

#TFF#1. Lig#Spor Toto
Son Dakika: Spor Toto 1. Ligde play-off sistemi değişti

TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de play-off sisteminin değiştiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de play-off sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Lig’e yükseleceği Spor Toto 1. Lig’de Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanacak: 

- Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.

- Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finaline yükselir. 

- Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır. 

- Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir. 

- Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig’e yükselecek 3. takım olur."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#1. Lig#Spor Toto

BAKMADAN GEÇME!

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut

BAKMADAN GEÇME!

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut