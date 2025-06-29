Son dakika: Spor spikeri Sabri Ugan, hayatını kaybetti!

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Bir süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

KULÜPLERDEN PAYLAŞIMLAR

Galatasaray: "Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek "Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!" sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun.

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Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak.

Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."