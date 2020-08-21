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Haber Giriş: 21.08.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Son dakika | Spor dünyasından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi paylaşımları

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Son dakika | Spor dünyasından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi paylaşımları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyerek müjdeyi verdi. Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu tarihi müjdesi sonrası Süper Lig ekiplerinden de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ilgili paylaşımlar geldi. 

İlk olarak Fenerbahçe Kulübü, Twitter hesabından "Müjdeler olsun" hashtagini kullanarak "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" mesajını paylaştı. 

Türkiye Basketbol Federasyonu ise mesajında "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği tarihi doğalgaz rezervinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" yazdı.

Galatasaray Kulübü: Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.

İttifak Holding Konyaspor: Yıllarca özlemle, umutla beklediğin gemi geldi, İsmail Abi! Ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olsun. Avuç açma #MüjdelerOlsun Türkiye'm!

 

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