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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan corona virüsü açıklaması

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Son Dakika | Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan corona virüsü açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynanmasının şuan gündemde olmadığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini ifade ederken futbolda liglerin ertelenmesi veya maçları seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmadığını belirtti.

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Kasapoğlu'nun sözleri şöyle;

- Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek 80'den fazla organizasyon ertelemiş bulunuyor. Listeyi birazdan paylaşacağız.

- Spor tesislerimiz, havuzlarıyla, stadlarıyla dezenfekte noktasında başta sporcularımız, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve bu bilgiye yönelik olarak da ilgili dezenfektanların temin edilmesi sürecinin de uygulamayla birlikte yürütülmesi de bu manayla devam ediyor.

- Konuları anbean takip edip sizleri bildireceğiz. Olumlu gelişmelerde tarihleri öne alabiliriz. Olumsuz durumlarda süre uzayabilir.

- Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi bir durum gündemimizde yok. Planlandığı gibi devam edecek."

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