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GeriFutbol Son dakika | Şota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif! "Kendimi izole ettim..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Son dakika | Şota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif! "Kendimi izole ettim..."

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Son dakika | Şota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif! "Kendimi izole ettim..."
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Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

 

Son dakika | Şota Arveladzenin koronavirüs testi pozitif Kendimi izole ettim...

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